Тюменки прониклись армейскими буднями

фото Центра «Аванпост»

Тюменские студентки приняли участие в проекте "Мама, я ушла в армию", организованном совместно с Центром допризывной подготовки "Аванпост".

Четыре девушки решили попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий, стрельбе, строевой подготовке и прыжках с парашютом. Стоит отметить, что испытания для участниц подготовили той же сложности, что и готовят для представителей сильного пола – воспитанников Центра "Аванпост". Девушки в полном снаряжении прыгали с высоты 6 этажного дома, играли в пейнтбол, преодолели сложную полосу препятствий.

Как рассказали организаторы, по статистики из 10 парней с парашютной вышки прыгают только 8. Что касается девушек, все они смогли преодолеть свой страх.

О том, какие эмоции испытали участницы, они рассказали в прямом эфире финала проекта. "Это необычный опыт, преодоление себя и своего страха. Я очень боялась прыгать с высоты, но после того, как совершила этот шаг в воздух, поняла, что хочу попробовать настоящий прыжок с парашютом", – рассказала одна из участниц проекта Наталья Полтавенко.

Отметим, что в эфире проекта девушкам также предстояло ответить на вопросы о службе в арии, выиграть призы от партнеров проекта и попробовать себя в розыгрыше тематических призов, пишет "Мой портал".