Тюменские библиотеки активно внедряют новые технологии

Фото: пресс-служба РГО

Муниципальные библиотеки активно используют новые технологии. Так "Централизованная городская библиотечная система" давно использует виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

На официальном сайте учреждения созданы рубрики: "Спроси библиотекаря", "Правовые консультации", "Вопрос краеведу","Web-формуляр для детей". С помощью виртуальных справочных служб, расположенных независимо от возраста, уровня образования и места проживания, быстро и комфортно получать полноценное индивидуальное библиотечное обслуживание непосредственно на дому или на рабочем месте.

Ответы на запросы могут быть представлены как в виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в привычной для пользователей форме - в виде библиографических списков и фактографических данных.

Основа организации специализированного сервиса обслуживания читателей в новой цифровой среде - электронный каталог, способствующий организации читательского доступа к уникальным документальным массивам библиотек. Электронный каталог МАУК "ЦГБС", созданный на базе программного обеспечения "ИРБИС", включает в настоящее время более 1 миллиона записей, доступ к нему обеспечен на официальном сайте библиотеки.

Справочно-библиографическое обслуживание в цифровой среде базируется, кроме электронного и краеведческого каталогов, на базах данных собственной генерации: картотеках аналитической росписи периодических изданий, библиографических указателях и списках, а также авторитетных ресурсах Интернет.

Возможности информационно-библиографического обслуживания расширились с появлением групп в социальных сетях, где библиотеки также отвечают на вопросы, консультируют пользователей, предоставляют информацию о ресурсах и услугах, размещают ссылки на официальный сайт.