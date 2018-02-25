up

25.02.2018 воскресенье

USD 56,7608

EUR 69,6341

В Тюмени -23..-25 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Лучшего воспитателя назовут в Тюменском районе

20:18 24 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

В конкурсе профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2018" прошли финальные испытания в номинации "Воспитатель года". На базе Новотарманского детского сада за первое место и возможность участия в областном этапе конкурса боролись три лучших воспитателя, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

В настоящее время в Тюменском районе трудится около полутора тысяч педагогов, в том числе 800 воспитателей. В 2018 году в заочный этап конкурса вышли 12 человек, шесть – в очный. Педагогов выбирали не по одному занятию с детьми, за время конкурса они преодолели несколько испытаний: мастер-классы, методические семинары.

Так, воспитатель Успенского детсада Яна Власова развивает познавательные способности детей через опыты и эксперименты. Ребята рассказывали о достопримечательностях района, рисовали самодельными красками.

А воспитатель Переваловского детского сада Юлия Муравьева провела с детьми урок ковроткачества, на котором они сами сплели маленькие коврики. На память ребята получили медали в честь 95-летия района.

Занятие "Музыкальная карта Тюменского района" представила музыкальный руководитель Боровского детского сада "Журавушка" Лада Сказка - дети с помощью музыки старались раскрасить карту Тюменского района.

По словам заместителя начальника управления образования Даниила Павловича , жюри оценивает манеру поведения педагога, его грамотность и компетентность, умение отвечать на вопросы, выполнять поставленные перед уроком задачи.

"Победитель представит Тюменский район на областном этапе конкурса, а там хотелось бы показать все, на что мы способны". Победитель конкурса будет объявлен 1 марта", - подытожил он. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:18 Лучшего воспитателя назовут в Тюменском районе
19:01 Тюменские библиотеки активно внедряют новые технологии
18:21 Тюменки прониклись армейскими буднями
18:00 25 февраля - события дня
17:43 Фильм Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале
17:10 Звезды российского сноуборда показывают мастерство в Тюмени Фото
17:02 "Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции
16:23 Игрушкообменник для особых детей пройдет в Тюмени
16:05 На льду Туры прошли автогонки
15:28 Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину и отстаивал ее интересы

Владимир Якушев вручил выдающимся тюменцам государственные награды

Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

Политика

Степан Киричук: Тюменская область - активный поставщик позитивного опыта

Фабрика проектов открывает перед тюменскими предпринимателями новые перспективы

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

Экономика

"Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции

Повысился кредитный рейтинг России

ВТБ снижает ставки по автокредитованию

Общество

Лучшего воспитателя назовут в Тюменском районе

Тюменские библиотеки активно внедряют новые технологии

Тюменки прониклись армейскими буднями

Спорт

Звезды российского сноуборда показывают мастерство в Тюмени

Россияне Большунов и Ларьков завоевали олимпийское серебро и бронзу в лыжном марафоне

Норвегия побила исторический рекорд по количеству олимпийских медалей

Происшествия

Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком

В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети

В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+