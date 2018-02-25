Лучшего воспитателя назовут в Тюменском районе

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

В конкурсе профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2018" прошли финальные испытания в номинации "Воспитатель года". На базе Новотарманского детского сада за первое место и возможность участия в областном этапе конкурса боролись три лучших воспитателя, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

В настоящее время в Тюменском районе трудится около полутора тысяч педагогов, в том числе 800 воспитателей. В 2018 году в заочный этап конкурса вышли 12 человек, шесть – в очный. Педагогов выбирали не по одному занятию с детьми, за время конкурса они преодолели несколько испытаний: мастер-классы, методические семинары.

Так, воспитатель Успенского детсада Яна Власова развивает познавательные способности детей через опыты и эксперименты. Ребята рассказывали о достопримечательностях района, рисовали самодельными красками.

А воспитатель Переваловского детского сада Юлия Муравьева провела с детьми урок ковроткачества, на котором они сами сплели маленькие коврики. На память ребята получили медали в честь 95-летия района.

Занятие "Музыкальная карта Тюменского района" представила музыкальный руководитель Боровского детского сада "Журавушка" Лада Сказка - дети с помощью музыки старались раскрасить карту Тюменского района.

По словам заместителя начальника управления образования Даниила Павловича , жюри оценивает манеру поведения педагога, его грамотность и компетентность, умение отвечать на вопросы, выполнять поставленные перед уроком задачи.

"Победитель представит Тюменский район на областном этапе конкурса, а там хотелось бы показать все, на что мы способны". Победитель конкурса будет объявлен 1 марта", - подытожил он.