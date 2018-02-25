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Дни татарской культуры в Тюменском районе выявили самых талантливых жителей

12:16 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы Конгресса татар Тюменской области в соцсети "ВКонтакте"

В Дни татарской культуры в Тюменском районе прошли районный детский смотр-конкурс тюркоязычных народов "Утренняя звезда", смотр-конкурс "Народное искусство" и фестиваль-конкурс "Играй, гармонь!".

Уже почти две недели в Тюменском районе в рамках фестиваля идут выездные концерты. Творческие коллективы радуют зрителей выступлениями, обмениваются опытом сохранения и развития самобытной культуры татарского народа. И состязаются друг с другом в мастерстве.

По итогам смотра уже определены победители многих номинаций. Среди них как отдельные исполнители, так и целые делегации. Червишевское муниципальное образование представляли солисты и коллективы Акияровского и Червишевского сельских клубов. Они же получили больше всех наград в номинациях "изобразительное искусство" и "декоративно-прикладное творчество".

Абсолютным победителем Дней татарской культуры в Тюменском районе по количеству дипломов лауреатов стало Каскаринское муниципальное образование. Их делегация была самой многочисленной - 120 участников из Янтыковского и Каскаринского клубов и детской школы искусств "Ритм". В итоге - 25 призовых мест, из них 14, то есть больше половины, лауреаты 1 степени. С этой территории на конкурс "Играй, гармонь!" выставлено 5 участников, все отмечены наградами. Высоко оценены и работы воспитанников ДШИ "Ритм" в номинациях "Декоративно-прикладное творчество" и "Изобразительное искусство".

Всего в конкурсах в различных номинациях приняло участие около 370 человек из 9 муниципальных образований Тюменского района, пишет "Комсомольская правда - Тюмень". 

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