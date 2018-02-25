Тюменским семьям нужна помощь благотворителей

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Продукты для пяти малоимущих семей собирают волонтеры региональной общественной организации "Тепло души — детям сиротам". Как рассказала руководитель организации Юлия Тараканова, в данный момент от тюменцев больше всего нужна помощь в виде продуктов длительного хранения.

"Очень нужны продукты долгого хранения! Крупы, макароны, печенье, карамель, консервы", – пояснила Юлия Тараканова.

Желающие помочь семьям, за которыми присматривают волонтеры, могут принести продукты по адресу г. Тюмень, ул. 50 лет октября, д. 63а. Предварительно лучше созвониться с одним из волонтеров по телефонам 89058244169 и 89323274025.

Подробности о текущих потребностях организации "Тепло души — детям сиротам" доступны в официальной группе волонтеров в социальной сети "ВКонтакте".

Как пишет "Вслух.ру", организация занимается социализацией детей, оставшихся без попечения родителей, помощью детям в детских домах, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организацией развлекательных и культурных мероприятий в детских домах. Также волонтеры "Тепло души – детям сиротам" регулярно общаются с детьми, попавшими в дом инвалидов и проводят правовые и организационные консультации для потенциальных усыновителей.