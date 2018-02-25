Электронные фонды тюменских библиотек пополнились произведениями местных писателей

фото ИА "Тюменская линия"

Электронная библиотека тюменского писателя помогает готовиться к викторине по истории города. На базе сайте "Централизованной городской библиотечной системы" создан ресурс -"Электронная библиотека тюменского писателя", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Это открытый доступ к произведениям писателей Тюменского края, к собранию литературно-критических, литературоведческих, краеведческих и справочных материалов, посвященных истории, культуре, географии и природе Тюменской области. Основу электронной библиотеки составляют 53 тысячи страниц.

Фонды библиотеки пополнили также электронные версии произведений, переданные авторами. Все материалы сопровождаются ссылками к источнику информации и подробному описанию места, коллектива, человека, которые задействованы в событии.