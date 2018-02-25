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Тюменские медианаставники презентовали очередные видеоролики для подростков

17:13 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото мультицентра "Моя территория"

Медианаставники социального проекта "Шанс" выпустили вторую часть социального контента— видеоролик "Дай жизни шанс", который призван обратить внимание на проблему подростковых суицидов.

Сюжет социальной рекламы "Дай жизни шанс" повествует о ситуациях, с которыми может столкнуться подросток. Основная мысль контента — не оставаться безразличным к проблемам других людей. 

"Подростки часто бывают жестоки в общении со сверстниками, которые чуть слабее их. Это не всегда осознанно. Поэтому с ними нужно работать, формировать культуру общения, закладывать ценность позитивного взаимодействия с окружающими. Учитывая популярность видеоконтента, ролик — один из наиболее привлекательных форматов, который будет работать на аудиторию подростков", — рассказала руководитель Центра неформального образования Мария Штыкова. 

Отметим, что ранее вышла социальная реклама, которая указывает на проблему дефицита родительского внимания у подростков. Видеоролик "Быть рядом" поможет мамам и папам разобраться в актуальных молодежных трендах, чтобы разговаривать со своим ребенком на одном языке и понимать интересы современной молодежи.

Напомним, что в конце прошлого года медианаставники "Шанса" выпустили социальный контент, посвященный борьбе с распитием алкогольных напитков подростками. За два месяца видеоролик "Вы — достойный пример" набрал 500 тысяч просмотров в онлайне, а фотовыставку "В пьянстве нет героизма" в некоторых торговых центрах города посетило более 70 тысяч человек, сообщает "Аргументы и факты в Западной Сибири". 

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