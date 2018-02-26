27 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 4 часа 30 минут в международном аэропорту Рощино начнется пресс-подход с участием призеров Олимпийских игр в Пхенчхане Дениса Спицова и Александра Большунова.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый чемпионат Тюменской области по гиревому спорту.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется образовательная конференция для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, методистов, учителей начальной школы "Обновление содержания дошкольного и начального образования в соответствии с предметными концепциями преподавания отдельных предметов: нормативные требования и практика реализации".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению облдумы.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Борьба с онкологическими заболеваниями - приоритетное направление в 2018 году" с участием главного онколога Тюменской области, руководителя медицинской и хирургической службы Медицинского города Владимира Зуева.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова "Перспективы развития строительной отрасли и реализация жилищных программ в Тюменской области в 2018 году".

В Тюмени в 13 часов на полигоне лыжной базы СДЮСШОР № 2 (ул. Барнаульская, 17) стартует очередной этап спартакиады общеобразовательных учреждений города среди школьников 2 и 3 группы.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 3 этаж универсальный читальный зал № 2) начнется лекция "Сибирское царство" Российской империи XVII-XVIII вв.: символы присвоения и сценарии власти". Вход свободный.

В Тюмени в 15 часов в малом зале правительства (Володарского, 45) губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретится с тюменскими спортсменами - призерами Олимпийских игр в Пхенчхане и их тренерами.

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики. 52) начнется праздничное мероприятие, посвященное 85-летию тюменского геолога Ивана Яковлевича Гири.

В Тюмени в 17 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется встреча призеров Олимпийских игр в Пхенчхане Дениса Спицова и Александра Большунова с воспитанниками ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, СДЮСШОР № 2 и представителями СМИ.

В Тюмени в 17 часов в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а, каб. 111) начнется встреча старост Тюменского государственного университета.

В Тюмени в детских отделениях муниципальных поликлиник города пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов.

В Тобольске в 9 часов в Тобольском многопрофильном техникуме (ул. Знаменского, 52, строение 1) начнется конкурс профессионального мастерства по специальности "Слесарь КИПиА".

Этот день в мире:

1617 – заключен Столбовский "вечный мир" со Швецией. России возвращены города Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов.

1807 – родился американский поэт, автор "Песни о Гайавате" Генри Лонгфелло.

1831 – родился русский художник Николай Ге, один из основателей "Товарищества передвижных выставок".

1873 – родился знаменитый итальянский тенор Энрико Карузо.

1887 – родился легендарный российский летчик Петр Нестеров.

1887 – умер химик Александр Бородин.

1900 – создан один из самых титулованных футбольных клубов мира – мюнхенская "Бавария".

1902 – родился американский писатель, лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек.

1904 – родился советский физик-атомщик Юлий Харитон.

1932 – день рождения двух талантливейших актеров - русского Евгения Урбанского и американки Элизабет Тейлор.

1933 – совершен поджог здания германского парламента – рейхстага.

1936 – умер ученый-физиолог, лауреат Нобелевской премии Иван Павлов.

1939 – в возрасте 70 лет умерла вдова Ленина Надежда Крупская.

1956 – родилась популярная в СССР эстрадная певица Анне Вески.

1957 – родилась актриса московского театра им. Ермоловой Татьяна Догилева.

1957 – реабилитирован и восстановлен в партии маршал Михаил Тухачевский.

1990 – президиум Верховного Совета СССР учредил впервые в российской и советской истории пост президента.

2000 – федеральные войска разгромили крупную группировку боевиков в районе Аргунского ущелья.