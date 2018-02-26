Последние дни зимы в Тюмени будут снежными и морозными

Фото ИА "Тюменская линия"

До конца календарной зимы осталось менее трех дней, однако она не собирается уступать приближающейся весне. По прогнозам синоптиков последние февральские дни в Тюмени будут морозными, ожидаются и осадки.

Как отмечают специалисты центра ФОБОС, Тюменская область продолжает оставаться во власти холодных воздушных масс, поэтому повсеместно сохраняются сильные морозы. В ночь с 26 на 27 февраля столбики термометров опустятся до 24 градусов ниже нуля.

Днем 27 февраля максимальная температура воздуха оставит минус 13 градусов, ожидается снегопад, ночью же минимальная температура воздуха составит 17 градусов мороза. В среду, 28 февраля, столбики термометров опустятся до отметки минус 13 градусов, в ночные часы похолодает до минус 26 градусов.

В первый весенний день, 1 марта, тюменцев ожидает небольшое потепление – минус 12 градусов днем и минус 13 градусов ночью. 2 марта воздух прогреется до минус 7 градусов, ночью будет минус 17. Аналогичная погода ожидает жителей Тюмени и в выходные дни – 3 и 4 марта.

В народном календаре 26 марта – День Никифора. Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги. Именно поэтому 26 марта старались в лес без особой надобности не ходить.

Любовь Голышева