Студентам расскажут о лайфхаках обучения за рубежом

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Панельные дискуссии, посвященные опыту участия студентов ТюмГУ в программе студенческого обмена "Семестр за рубежом", пройдут в Центре международного и межкультурного образования ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501) с 26 февраля по 3 марта.

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, ежегодно учебные стажировки в Германии и Норвегии, Эстонии и Китае, Испании и Японии, Сербии и Белоруссии, Мексике и других странах проходят более 150 студентов ТюмГУ. Программа международной академической мобильности студентов "Семестр за рубежом" предоставляет студентам ТюмГУ возможность бесплатно пройти обучение в зарубежном вузе-партнере в течение одного или двух семестров. "Если вы задумываетесь о проведении семестра за рубежом, выбираете страну, предметы, язык, обязательно приходите и услышите все из первых уст", – комментируют организаторы.

Участники встречи узнают об академической пользе обменных программ, способах приобрести богатый межкультурный опыт, влиянии зарубежного образования на трудоустройство. Выпускники программы студобмена поделятся, каково это было – жить и учиться один или два семестра в другой стране. Не обойдется и без практических лайфхаков.

Отметим, что заявки на участие в программе студобмена принимают до 15 марта. Принять участие в такой программе может каждый студент. Подробная информация здесь.