Более трех тысяч тюменцев признали свое отцовство вне брака

Отцовство вне брака. Фото ИА "Тюменская линия"

424 иностранца установили отцовство детям в Тюменской области в 2017 году. В основном это папы из Таджикистана, Азербайджана и Армении, сообщают органы загс по Тюменской области.

По их данным, всего в 2017 году зарегистрировали 3 тыс. 621 запись актов об установлении отцовства. Это на 5,9% меньше, или на 225 записей, чем в 2016 году.

Большую долю записей акта об установлении отцовства (92,4%) составляют составленные на основании совместного заявления родителей, не состоящих между собой в браке – 3 тыс. 346 регистраций. На основании решения суда отцовство установили 268 малышам (7,4%), по заявлению отца - семь актовых записей (0,2%). 68% записей родители зарегистрировали одновременно с регистрацией рождения ребенка.

Региональный загс дополняет, большая часть мужчин устанавливает отцовство в отношении своего ребенка дошкольного возраста — 92,6 %, в школьном возрасте — 6,6%, после совершеннолетия — 0,8%.

Лина Орлова