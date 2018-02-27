28 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 1 этаж) начнется заседание думы Тюменского района.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция генерального директора Агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова "Перспективы сельхозпредприятия замкнутого цикла в условиях санкции и импортозамещения. Инвестиционная поддержка. Рекордный урожай 2017 года и что с ним делать. Новые тренды на мясном рынке".

В Тюмени в 11 часов в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) и в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Детям об их правах из первых рук" с участием уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова.

В Тюмени в 13 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется пресс-конференция, посвященная региональному этапу Open Innovations Startup Tour.

В Тюмени в 13 часов в Институте геологии и нефтегазодобычи ТИУ (ул. Мельникайте, 70) студенты сделают оригинальное фото в стиле "Гарри Поттера", получат предсказание от распределяющей шляпы и смогут записаться в кандидаты Студсовета региона.

В Тюмени в 15 часов в департаменте имущественных отношений Тюменской области начнется пресс-конференция "О новых правилах проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости".

В Тюмени пройдет открытый чемпионат Тюменской области по гиревому спорту.

В Тюмени в детских отделениях муниципальных городских поликлиник пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов.

В Тюмени пройдет чемпионат ФСБ России по лыжным гонкам.

Этот день в мире:

1533 – родился французский писатель, философ-гуманист Мишель Монтень.

1846 – родился казахский поэт-акын Джамбул Джабаев.

1893 – родился советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин.

1921 – начался Кронштадский мятеж – восстание моряков Кронштадта против большевистской диктатуры.

1940 – первый управляемый полет ракетоплана с реактивным двигателем конструкции С. П. Королева.

1951 – умер советский писатель, драматург, киносценарист Всеволод Вишневский.

1975 – произошла самая ужасная катастрофа в истории лондонского метро – состав из шести вагонов на полной скорости заехал в тупик и врезался в стену. Погибли 35 человек.

1986 – в Стокгольме на улице убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме.

2000 – трагически погибла киноактриса Марина Левтова.