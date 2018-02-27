Пресс-конференция генерального директора агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова

Тюменская линия

28 февраля в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция генерального директора агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова.

Тема: "Перспективы сельхозпредприятия замкнутого цикла в условиях санкции и импортозамещения. Инвестиционная поддержка. Рекордный урожай 2017 года и что с ним делать. Новые тренды на мясном рынке".

В 10 часов 30 минут состоится дегустация мясной продукции агрохолдинга "Юбилейный".