1 марта - события дня

t-l.ru

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется XV межрегиональная конференция "Совершенствование банковского регулирования и перспективы развития регионального банковского сектора".

В Тюмени в 10 часов в лесопарке "Затюменский" начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.

В Тюмени в 10 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата ФСБ России по лыжным гонкам.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 12 часов в СК "Строймаш" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по боксу

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" начнется акция, где каждый желающий сможет получить бесплатный билет на участие в зимнем забеге "Стальной характер. Холод", выполнив серию упражнений.

В Тюмени в 14 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 5 этаж, малый зал) начнется заседание Общественной палаты Тюменского района II созыва.

В Тюмени начнется областной зимний фестиваль ВФСК (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященный празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Этот день в мире:

1762 – император Петр III издал знаменитый манифест "О вольности дворянства", согласно которому отменялась обязательность службы для дворянина.

1810 – родился композитор Фредерик Шопен.

1815 – Наполеон Бонапарт, сбежавший из ссылки на острове Эльба, высадился во Франции.

1846 – родился специалист по почвоведению Василий Докучаев.

1872 – конгресс США принял решение образовать первый в мире национальный парк в Йеллоустоне.

1912 – американец Альберт Берри совершил первый в мире прыжок с парашютом с самолета.

1931 – начались открытые судебные слушания по сфабрикованному делу "Союзного бюро меньшевиков".

1937 – родился молдавский композитор Евгений Дога.

1966 - советская космическая станция "Венера-3" впервые достигла поверхности Венеры.

1977 – принят закон СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры".

1995 – в подъезде своего дома убит Владислав Листьев, знаменитый российский тележурналист, ведущий телепрограмм "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема".

1996 – президент Борис Ельцин подписал указ о сооружении в Амурской области нового космодрома "Свободный".