Победители конкурса "Урок местного самоуправления" получат путевку в Артек

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Прием заявок на участие во всероссийском смотре-конкурсе среди общеобразовательных организаций "Урок местного самоуправления" начался 27 февраля. Цель конкурса – выявление и распространение лучшего педагогического опыта организации и преподавания "Урока местного самоуправления".

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ, конкурс приурочен к государственному Дню местного самоуправления в Российской Федерации. Программа конкурса способствует информированию педагогов о действующих методиках и программах повышения квалификации, направленных на обучение молодых граждан участию в местном самоуправлении. К участию во всероссийском смотре-конкурсе приглашают общеобразовательные организации и учителей России. Победителей конкурса наградят дипломами организационного комитета. Материалы лучших работ опубликуют в журнале "Преподавание истории и обществознания в школе".

Также среди учащихся общеобразовательных организаций, победивших во всероссийском смотре-конкурсе, проведут конкурс на право получения путевок в международный детский центр "Артек" для участия во всероссийском образовательном проекте "Территория развития".

Подача заявок проводится с 27 февраля по 28 апреля. Дополнительная информация: www.irazvi.ru.