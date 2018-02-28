Лосей на Южном Урале пересчитают по копытам

фото национального парка "Таганай"

В национальном парке "Таганай" Южного Урала стартовал ежегодный зимний маршрутный учет. Из-за малоснежной погоды он начался почти на месяц позже обычного.

В ходе традиционной переписи будет учтено 11 видов млекопитающих и пять видов боровой дичи. Для этого сотрудники национального парка пройдут 17 маршрутов общей протяженностью 166 километров, 30 из которых придется преодолеть пешком. "Сеть маршрутов покрывает всю территорию парка, мы не обходим стороной даже потенциально пустые участки, - рассказала сотрудник научного отдела национального парка "Таганай" Марина Середа. – Малоснежная зима внесла коррективы в наши графики – мы начинаем учет на месяц позже. Но, несмотря на сдвиг сроков, все маршруты будут пройдены".

Переписчики не просто посчитают все следы, но и зафиксируют места обнаружения отметин крупных животных с помощью навигаторов. "Цель маршрутного учета – определение численности животных и плотности заселения территории, - отметила Марина Середа. – На основе полученных данных мы сделаем выводы, во-первых, о том, кого, сколько и где именно мы охраняем. Во-вторых, эти цифры помогут спланировать биотехнические мероприятия, которые позволят поддерживать, а может быть и расширять, биоразнообразие.

Добавим, в 2017 году на территории национального парка "Таганай" зафиксировали 5 тыс. 393 зайца-беляка, 4 тыс. 931 белка, 550 лосей, 226 куниц, 130 лисиц, 20 горностаев, 14 волков, по 6 рысей и кабанов, сообщает пресс-служба национального парка "Таганай".