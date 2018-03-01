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Обанкротившееся предприятие рассчитало работников через пять лет

16:38 01 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.pharmvestnik.ru

Погашение долгов по оплате труда на проблемном ЗАО "Пассажирский автотранспорт" прокуратура Ленинского округа Тюмени держала на постоянном контроле в течение пяти. В январе 2018 года задолженность по зарплате в акционерном обществе была погашена в сумме 16,5 млн рублей. На 1 марта выплачена и оставшаяся задолженность в размере 10,6 млн рублей. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, предприятие попало в поле зрения в 2013 году. Тогда задолженность по заработной плате перед 268 работниками составляла более 14 млн рублей. В связи с этим по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы".

В январе 2014 года в отношении организации была введена процедура наблюдения на основании Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а затем процедура финансового оздоровления. Между тем оздоровить автотранспортное предприятие не удалось. В апреле 2015 года предприятие было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. На момент введения конкурсного производства долги по зарплате уже достигли около 30 млн рублей.

В марте 2015 года за невыплату зарплаты бывший руководитель ЗАО "Пассажирский автотранспорт" был осужден к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

В рамках банкротных процедур возникла необходимость оспаривания арбитражным управляющим сделок, заключенных прежним руководителем. В итоге имущество было возвращено организации, и стали приниматься меры к его реализации для погашения зарплатных долгов. На это ушел не один год. Имущество продано с публичных торгов на 20 и 21 этапах.

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