up

1.03.2018 четверг

USD 56,3742

EUR 68,9062

В Тюмени -12..-14 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

2 марта - события дня

17:54 01 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в лесопарке "Затюменский" начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год. 

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется торжественное открытие областного зимнего фестиваля ВФСК (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг культуры в 2017 году".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная проведению этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

В Тюмени в 11 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустральная, 49а) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по боксу.  

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника отдела сохранения объектов культурного наследия комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александра Кононова "О реализации государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия" за 2017 год".

В Тюмени в 12 часов в  городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется конференция "Конституционные права и обязанности молодежи", в рамках которой будет представлен профилактический проект "Добрый юрист".

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, д. 60, 3 этаж) начнется презентация проекта "Я верю в будущее". 

В Тюмени в 16 часов  в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется официальное открытие-презентация образовательного проекта "Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг". 

В Тюмени в детских отделениях муниципальных городских поликлиник пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов.  

В Тюмени пройдет четвертый модуль областного образовательного проекта "Медиастрана". посвященный печатной журналистике.

В Ялуторовске в 10 часов СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется кубок губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей в сезоне 2017-2018 гг. 

В п. Боровский Тюменского района в 15 часов в доме культуры и досуга "Родонит" (ул. Октябрьская, 3/1, концертный зал) начнется торжественное закрытие конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2018". 

Этот день в мире:

1824 - родился чешский композитор, создатель чешской оперы Бердржих Сметана.

1824 – родился основатель российской научной педагогики Константин Ушинский.

1831 – в Москве обвенчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

1855 – умер русский император Николай I Павлович.

1919 – в Москве открылся первый конгресс Коминтерна.

1931 – родился последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

1936 – родилась актриса театра и кино Ия Саввина.

1947 – родился Юрий Богатырев, звезда советского кинематографа.

1954 – УЕФА приняла решение об учреждении футбольного кубка европейских чемпионов.

1954 – Пленум ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем повышении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".

1978 – впервые в мировой истории в космос запущен международный экипаж.

1994 – утверждено положение о государственных наградах Российской Федерации.

1996 – умер писатель Борис Можаев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:14 Интеллектуальные игры "массонов" стартуют в Тюмени
18:42 Геннадий Баширов: драматический артист должен уметь играть во всех жанрах
18:05 Швейцарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью
17:54 2 марта - события дня
17:48 Владимир Якушев: президент обозначил перспективу развития страны
17:43 Utair доставит со скидкой к маме
17:32 В Тюмени стартовал конкурс "Безопасный интернет-шопинг"
17:21 Жительница Сургута прописала в квартире около сорока мигрантов
17:10 Директор тюменской фирмы задолжал работникам пятнадцать миллионов рублей
17:00 Водителя, по вине которого пострадал мотоциклист, ограничили в свободе
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: президент обозначил перспективу развития страны

Владимир Якушев: господдержка станет более доступной для инвесторов

Владимир Якушев: тюменская "Опора России" эффективно отстаивает интересы предпринимателей

Политика

Тюмень входит в число мощных исследовательских центров страны, заявил Владимир Путин

Владимир Путин: достаток в российских семьях - ключевой фактор развития страны

Россияне сами должны определять свое будущее, убежден Владимир Путин

Экономика

Швейцарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью

В Уватском районе железнодорожники получили ключи от квартир

Малые формы хозяйствования получают грантовую поддержку из регионального бюджета

Общество

Уральские театры покажут свои спектакли в честь юбилея тюменского драмтеатра

Интеллектуальные игры "массонов" стартуют в Тюмени

Геннадий Баширов: драматический артист должен уметь играть во всех жанрах

Спорт

Танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой" покажут онлайн

Сильнейшие гиревики встретятся на региональном чемпионате

Футболисты "Тюмени" проведут домашний матч с нижегородским "Олимпийцем"

Происшествия

Жительница Сургута прописала в квартире около сорока мигрантов

Директор тюменской фирмы задолжал работникам пятнадцать миллионов рублей

Водителя, по вине которого пострадал мотоциклист, ограничили в свободе
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+