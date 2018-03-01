2 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в лесопарке "Затюменский" начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется торжественное открытие областного зимнего фестиваля ВФСК (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг культуры в 2017 году".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная проведению этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

В Тюмени в 11 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустральная, 49а) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по боксу.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника отдела сохранения объектов культурного наследия комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александра Кононова "О реализации государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия" за 2017 год".

В Тюмени в 12 часов в городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется конференция "Конституционные права и обязанности молодежи", в рамках которой будет представлен профилактический проект "Добрый юрист".

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, д. 60, 3 этаж) начнется презентация проекта "Я верю в будущее".

В Тюмени в 16 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется официальное открытие-презентация образовательного проекта "Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг".

В Тюмени в детских отделениях муниципальных городских поликлиник пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов.

В Тюмени пройдет четвертый модуль областного образовательного проекта "Медиастрана". посвященный печатной журналистике.

В Ялуторовске в 10 часов СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется кубок губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей в сезоне 2017-2018 гг.

В п. Боровский Тюменского района в 15 часов в доме культуры и досуга "Родонит" (ул. Октябрьская, 3/1, концертный зал) начнется торжественное закрытие конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2018".

Этот день в мире:

1824 - родился чешский композитор, создатель чешской оперы Бердржих Сметана.

1824 – родился основатель российской научной педагогики Константин Ушинский.

1831 – в Москве обвенчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

1855 – умер русский император Николай I Павлович.

1919 – в Москве открылся первый конгресс Коминтерна.

1931 – родился последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

1936 – родилась актриса театра и кино Ия Саввина.

1947 – родился Юрий Богатырев, звезда советского кинематографа.

1954 – УЕФА приняла решение об учреждении футбольного кубка европейских чемпионов.

1954 – Пленум ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем повышении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".

1978 – впервые в мировой истории в космос запущен международный экипаж.

1994 – утверждено положение о государственных наградах Российской Федерации.

1996 – умер писатель Борис Можаев.