Тюменские студенты узнали о мерах безопасности во время посещения митингов

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Сорок студентов Тюменского колледжа экономики, управления и права попробовали себя в роли участников судебного процесса - в студенческой юридической клинике ТюмГУ прошла "Игра законов".

По легенде, придуманной участниками, 1 декабря 2017 года в Тюмени должен был пройти концерт популярного российского рэпера, но в связи с определенным обстоятельствами организаторы отменили мероприятие и вернули покупателям стоимость билетов. Фанатов рэп-исполнителя возмутила ситуация, и 3 декабря они вышли на несанкционированный митинг. Из-за проявления протестных настроений зачинщики попали в отделение полиции, потом — в судебном порядке доказывали свою невиновность.

"Проект "Шанс" — это не только наставничество для подростков. Мы работаем с большой аудиторией по профилактике различных ситуаций, которые могут стать проблемой как для самих подростков, так и для их родителей. Прежде чем совершать радикальные поступки, нужно подумать о последствиях. У подростков часто бывает наоборот. Поэтому мы предлагаем им интересные живые форматы, в которых ребята получают знания для корректного и безопасного поведения. В данном случае — это ролевая игра и интернет-площадка знайправо.рф с полезными статьями, тестами, роликами и кейсами", — рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

С помощью игры-симуляции студенты практиковались в грамотном отстаивании своих прав и расширили знания, касающиеся судебной системы российского законодательства. В завершении "Игры законов" участники закрепили полученную информацию и прошли тест. Студенты, которые показали лучшие результаты, получили подарки от организаторов, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".