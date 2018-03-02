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Марафон "Поющий город" соберет лучшие хоровые коллективы Тюмени

17:52 02 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

130 тыс. детей и родителей станут участниками областного марафона-фестиваля "Поющий город", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.  

Хоровое движение в Тюменской области особенно активно стало развиваться в последние пять лет. Это своего рода "ответ школы" на желание детей иметь общее дело для души – заниматься пением.

Идея проекта заимствована у областных конкурсов "Битва хоров", "Самая поющая школа", "Самый поющий класс", которые ежегодно собирают более 500 детских хоров.

На марафоне-фестивале #ПоющийГород будут соревноваться хоровые коллективы 1-7 классов из более чем 400 школ области.

Оценят искусство ребят жюри, в состав которых обязательно войдут родители. Кроме того, увеличить шансы на победу помогут группы поддержки, состоящие из мам и пап. Они смогут не только поддержать боевой дух юных артистов плакатами, кричалками, листовками и костюмами, но и принести своим творчеством дополнительные баллы своим командам. А побороться есть за что: участников наградят грамотами, а победителей в каждой параллели - подарками. 

Песенный репертуар участники могут подобрать на свой вкус из списка, предложенного профессионалами - преподавателями тюменского института культуры. К слову, в подборе композиций для марафона принимала участие заслуженная артистка России Ирина Бибеева.

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