Тюменские спортсмены поборются за кубок Ямала по художественной гимнастике

Фото ТГМЦ

Открытый Кубок Ямала по художественной гимнастике пройдет с 2 по 4 марта в Муравленко. О своем участии заявили команды из Тюмени, Муравленко, Кургана, Ноябрьска, Тарко-Сале, Надыма, а также из поселков Аксарка и Ханымей.

Соревнования начнутся 3 марта. Организаторы мероприятия обещают гостям невероятно красивое и завораживающее зрелище.

Как пишет газета "Тюменская область сегодня", следить за новостями турнира можно на сайте местной детско-юношеской спортивной школы.