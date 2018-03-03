Праздничный концерт открыл череду мероприятий, посвященных юбилею "Аванпоста"

фото:центр допризывной подготовки "Аванпост"

25-летний юбилей отмечает центр допризывной подготовки "Аванпост" в 2018 году. Празднование стартовало с концерта ко Дню защитника Отечества.

“Несколько раз центр менял юридическое название, но неизменным оставалось одно - “Аванпост”. Это сторожевая застава, передовой отряд, который 25 лет успешно готовит армейскую смену. Даже в тяжелые 90-е, когда центр создавался, у мальчишек был интерес к службе в армии", - поделился воспоминаниями полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, кавалер Ордена Красной Звезды Сергей Захаров.

Один из тех, кто стоял у истоков создания центра, полковник запаса Михаил Теряев в торжественной обстановке вручил символы доблести и чести инструкторам центра, которые и сами занимались в этих группах. У групп первого и второго годов обучения появились собственные названия “Каскад”, “Гепард”, “Штурм” и “Смерч”, сообщает пресс-служба центра.

﻿ фото:центр допризывной подготовки "Аванпост" 1 /