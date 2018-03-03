Качество питания в школьных столовых на контроле у Народного фронта

Фото - ИА "Тюменская линия"

Региональный штаб ОНФ в Тюмени провел круглый стол по вопросам культуры питания в школах. Ранее активисты Народного фронта опросили более 8 тыс. 500 родителей детей школьного и дошкольного возраста.

Во встрече приняли участие представители городского департамента образования, Роспотребнадзора, предприятия, которое организует питание для детей в Тюменском районе, а также городского "Родительского комитета".

На встрече обсудили организацию школьного питания, закупочную деятельность образовательных учреждений; обращения родителей по вопросам качества и организации питания в образовательных учреждениях. Одной из проблем на круглом столе было названо отсутствие обратной связи между родителями, руководством школы и организатором питания.

Кроме того, родители жаловались, что нередко в школьных столовых детей кормят холодной едой. Школьники отказываются ее есть, в результате много продуктов "уходит" в мусорную корзину. Участники круглого стола договорились провести в конце марта рейд по школьным столовым, чтобы лично проверить качество питания, пишет "Вслух.ру".