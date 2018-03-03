"Императорский маршрут" представят на туристической выставке в Москве

фото: "Агентство туризма и продвижения Тюменской области"

Тюменская область станет участником выставки "Интурмаркет-2018", которая пройдет в Москве 10-12 марта. На ее стендах будут представлены национальный проект "Императорский маршрут" и туристический потенциал Тюменской области. Развитие этого направления одним из ключевых, считает глава региона Владимир Якушев.

"Музеи с их уникальными и богатейшими фондами, масштабные культурные, спортивные, гастрономические фестивали и праздники, развитая медицина, термальные источники и прекрасные здравницы вносят огромный вклад в имидж Тюменской области как туристического региона. Они стали нашей визитной карточкой", - убежден губернатор.

Стенд будет наполнен интерактивным сопровождением: виар-очки позволят виртуально "пройтись" по Тобольскому кремлю и туристическому комплексу Абалак, 3D метки – дополненная реальность, которые расскажут об охоте и рыбалке, промышленности и архитектуре региона.

Украсит экспозицию и тач-панель, представляющая информацию о возможностях отдыха в Сибири. Раздаточные материалы и полиграфия разработаны в рамках единого брендбука Тюменской области и расскажут о медицинском туризме, о термальных источниках, о достопримечательностях региона.

Гостям также предложат попробовать блюда сибирской кухни, варенье из шишек, конфеты тюменского "Квартета", сообщает "Агентство туризма и продвижения Тюменской области".