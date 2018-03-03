Уникальные полотна представлены в Луговском доме культуры

Фото из группы "Больше, чем ты думаешь" в соцсети "ВКонтакте"

Выставка Юрия Рыбьякова открылась в Луговском доме культуры. Первыми посетителями стали учащиеся местной школы. Двадцать картин, написанных маслом, составили основу его персональной выставки "Старая Тюмень".

Открывая выставку, художник рассказал об истории создания полотен, посвященных Луговому - когда-то его просил об этом местный предприниматель, мечтавший реставрировать храм. В трех проекциях заказал нарисовать заброшенную церковь, чтобы потом возродить ее в первозданном виде, пишет "АиФ - Западаня Сибирь".