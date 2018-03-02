3 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся соревнования по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой".

В Тюмени в 9 часов в Теннисном центре начнется открытое первенство Тюменской области по теннису.

В Тюмени в 9 часов 30 минут на лыжной база ТюмГУ начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XVII Спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов Тюменской области.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в НОУ ДО "Тюменский ОССК ДОСААФ России" (ул. Ямская, 116, стр. 3) начнется торжественное открытие первенства Тюменской области по пулевой стрельбе.

В Тюмени в 10 часов на корте СОШ № 5 (ул. Мурманская, 31) начнется финал городского турнира по хоккею на валенках.

В Тюмени в 10 часов в центре зимних видов спорта ТюмГУ начнется Областной зимний фестиваль ВФСК (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 10 часов в спортивном зале СК "Партиком" (проезд Воронинские горки, 101, корп. 1) начнется первенство Тюменской области по каратэ.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в седьмом корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется Всероссийская геологическая олимпиада школьников "Геологика".

В Тюмени в 11 часов в сквере "Комсомольский" (ул. Московский тракт, 22), парке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17), сквере "Школьный" (ул. Парфенова, 19), на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а), площади ЦОП "Тюмень-Дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) начнутся мероприятия в рамках общегородского дня здоровья.

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет весенний фестиваль шопинга IGOLKAmarket.

В Тюмени в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнется чемпионат ФСБ России по лыжным гонкам.

В Тюмени в 11 часов в СК "Строймаш" начнутся соревнования в рамках открытого чемпионата и первенства Тюменской области по боксу.

В Тюмени в 11 часов 45 минут на лыжной базе ТГУ начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XVI спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся отборочные соревнования среди сотрудников органов прокуратуры Уральского федерального округа по легкой атлетике.

В Тюмени в 14 часов в ОДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется закрытие Дней татарской культуры в Тюменской области, гала-концерт лауреатов XXVII областного смотра-конкурса детского творчества тюркоязычных народов "Тан йолдызы"/"Утренняя звезда".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в седьмом учебном корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется финал конкурса "Лучшая группа ТИУ".

В Тюмени в 14 часов 30 минут на лыжной базе ТГУ начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XVII спартакиады журналистов Тюменской области.

В Тюмени в торгово-развлекательных центрах "Сити Молл", "Премьер" и "Остров" пройдет просветительская акция в рамках недели правовых знаний для школьников.

В Тюмени начнутся онлайн-игры в дисциплинах CS:GO и DOTA2 в рамках киберспортивного соревнования Tyumen Cyber Fest 2018.

В Тюмени на прилегающих территориях к Выставочному центру (ул. Севастопольская, 12), ТЦ "Заречный двор" (проезд Солнечный, 11), ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126 корп. 2) и на площадке на улиц Ямская и Льва Толстого пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

В Тобольске в 14 часов в ДК "Речник" (мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, стр. 20) начнется третий зональный этап XVIII областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга".

В Ялуторовске в 10 часов в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется Кубок губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей в сезоне 2017-2018 гг.

В с. Упорово в 11 часов в лыжном центре "Упоровская ДЮСШ" (ул. Каратаева, 35) начнется первенство Тюменской области по лыжным гонкам (мальчики, девочки 13-14 лет).

В этот день в мире:

1613 - Земский собор присягнул новому царю Михаилу Романову.

1705 - Петр I издал указ о наборе рекрутов.

1844 - родился Пабло Сарасате, испанский скрипач-виртуоз и композитор.

1802 - в Вене опубликована "Лунная соната" Бетховена.

1847 - родился изобретатель телефона Александр Грэйхем Белл.

1855 - началось правление российского императора Александра II, прозванного в народе Освободителем.

1861 - вышел манифест Александра II об отмене крепостного права.

1875 - в Париже прошла премьера оперы Бизе "Кармен".

1875 - в Монреале прошел первый в истории матч по хоккею с шайбой.

1895 - родился Рагнар Фриш, норвежский экономист, первый нобелевский лауреат в области экономики.

1899 - родился советский писатель Юрий Олеша.

1914 - родилась советская киноактриса Татьяна Окуневская.

1918 - опубликована поэма Александра Блока "Двенадцать".

1921 - канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с другими коллегами открыл гормон инсулин, за что получил 1923 году Нобелевскую премию.

1943 - войска Красной армии взяли Ржев.

1944 – учреждены ордена Ушакова (1-2 степеней) и Нахимова (1-2 степеней) для награждения особо отличившихся морских офицеров, а также для матросов и младшего командного состава - медали Ушакова и Нахимова.

1944 - в Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.

1959 - родился советский футболист (команда "Спартак") Вагиз Хидиятулин, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.

1978 - останки Чарли Чаплина похищены из могилы в Швейцарии.

1981 - умер популярный киноартист Олег Даль.

1990 – путешественник Федор Конюхов отправился в поход к Северному полюсу.

1992 - началась гражданская война в Боснии и Герцеговине.

2000 - теннисистка Анна Курникова вошла в список 100 американских знаменитостей.