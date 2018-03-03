4 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском ОССК ДОСААФ России (ул. Ямская, 116, стр. 3) начнется открытое первенство Тюменской области по пулевой стрельбе.
В Тюмени в 9 часов 30 минут в спорткомплексе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по гиревому спорту.
В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а) начнутся соревнования по шахматам в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В. Н. Зуева.
В Тюмени в 10 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнутся отборочные соревнования среди сотрудников органов прокуратуры Уральского федерального округа по лыжным гонкам.
В Тюмени в 10 часов в лесопарке "Затюменский" начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.
В Тюмени в 10 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется открытый турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества.
В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется весенний фестиваль шопинга IGOLKAmarket.
В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а, второй этаж, площадка между эскалаторами) начнется биатлонный квест, посвященный предстоящему этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени.
В Тюмени пройдет открытое первенство Тюменской области по теннису.
В Тобольске в 18 часов ночном клубе "Чердак" (гостиничный комплекс "Новый Тобол") начнется полуфинал городского конкурса "Краса Тобольска – 2018".
В с. Упорово в 11 часов в лыжном центре "Упоровская ДЮСШ" (ул. Каратаева, 35) начнется первенство Тюменской области по лыжным гонкам (мальчики, девочки 13-14 лет).
В Ялуторовске в 10 часов в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется Кубок губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей в сезоне 2017-2018 гг.
Этот день в истории:
1678 - родился итальянский композитор Антонио Вивальди.
1852 - умер российский писатель Николай Гоголь.
1870 - родился советский академик Евгений Патон, создатель Института электросварки и цельносварного моста в Киеве.
1904 - родился русско-американский физик-теоретик Георгий Гамов.
1961 - впервые в мире советская зенитная ракета В-1000 перехватила в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты.
1975 - комедийный киноактер Чарли Чаплин произведен в рыцари.
1997 - состоялся первый космический запуск с нового российского космодрома "Свободный".
2002 — состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии - "Золотой орел".
2006 — запущен проект "Одноклассники" (социальная сеть).
2009 — открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.
2012 — Владимир Путин избран президентом России на третий срок.
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