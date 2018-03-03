4 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском ОССК ДОСААФ России (ул. Ямская, 116, стр. 3) начнется открытое первенство Тюменской области по пулевой стрельбе.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в спорткомплексе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по гиревому спорту.

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а) начнутся соревнования по шахматам в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В. Н. Зуева.

В Тюмени в 10 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнутся отборочные соревнования среди сотрудников органов прокуратуры Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Тюмени в 10 часов в лесопарке "Затюменский" начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется открытый турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется весенний фестиваль шопинга IGOLKAmarket.

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а, второй этаж, площадка между эскалаторами) начнется биатлонный квест, посвященный предстоящему этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени.

В Тюмени пройдет открытое первенство Тюменской области по теннису.

В Тобольске в 18 часов ночном клубе "Чердак" (гостиничный комплекс "Новый Тобол") начнется полуфинал городского конкурса "Краса Тобольска – 2018".

В с. Упорово в 11 часов в лыжном центре "Упоровская ДЮСШ" (ул. Каратаева, 35) начнется первенство Тюменской области по лыжным гонкам (мальчики, девочки 13-14 лет).

В Ялуторовске в 10 часов в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется Кубок губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей в сезоне 2017-2018 гг.

Этот день в истории:

1678 - родился итальянский композитор Антонио Вивальди.

1852 - умер российский писатель Николай Гоголь.

1870 - родился советский академик Евгений Патон, создатель Института электросварки и цельносварного моста в Киеве.

1904 - родился русско-американский физик-теоретик Георгий Гамов.

1961 - впервые в мире советская зенитная ракета В-1000 перехватила в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты.

1975 - комедийный киноактер Чарли Чаплин произведен в рыцари.

1997 - состоялся первый космический запуск с нового российского космодрома "Свободный".

2002 — состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии - "Золотой орел".

2006 — запущен проект "Одноклассники" (социальная сеть).

2009 — открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.

2012 — Владимир Путин избран президентом России на третий срок.