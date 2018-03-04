5 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется официальное открытие регионального этапа Open Innovations Startup Tour.

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся соревнования в рамках областного чемпионата Тюменской области по гиревому спорту.

В Тюмени в 14 часов в областном департаменте недропользования и экологии (ул. Советская, 61, 2 этаж, конференц-зал) начнется презентация научного издания "Определитель сосудистых растений Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов в ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а) начнется мероприятие, посвященное открытию Года добровольца.

В Тюмени в 17 часов в Центре коллекций музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63) в рамках акции "Музейный понедельник" начнутся экскурсии по коллекциям "Дерево" и "Археология".

В Тюмени в 18 часов в ТюмГУ (ул. Ленина 23, аудитория 501) откроется школа дополнительного обучения вожатых по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья "Будь с нами".

В Тюмени состоится заседание президиума правительства Тюменской области.

В Тобольске в 17 часов в здании бывшей типографии (ул. Красноармейская 6/4) откроется новое креативное пространство для активной молодежи мультицентр "Моя территория".

Этот день в истории:

1942 - в блокадном Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

1496 - английский мореплаватель Джон Кабот получил королевский патент на исследование Америки.

1795 – завершена франко-прусская война.

1907 – открылось первое заседание II Государственной думы России.

1910 – в Британской Колумбии горной лавиной завалило бригаду канадских железнодорожников, 62 человека погибли.

1914 – у берегов Мексики затонул испанский пароход "Принсипе де Астуриас", 445 человек погибли.

1924 – создана корпорация IBM.

1938 – у мыса Папос (Испания) флот испанских республиканцев разгромил эскадру франкистов.

1942 – советские войска освободили от фашистов Юхнов.

1944 – началась Уманско-Ботошанская наступательная операция советских войск.

1944 – советские войска освободили Изяслав и Ямполь.

1944 – Совнарком СССР разрешил предоставление отпусков в военное время молодежи до 16 лет.

1960 – фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру.

1982 – в Голливуде от передозировки наркотиков умер американский актер Джон Белуши.

1985 – безрезультатно закончилась забастовка английских шахтеров, длившаяся почти год.

1991 – Ирак отказался от аннексии Кувейта.

2000 – правительство Израиля приняло решение о выводе своих войск из Ливана к июлю 2000 года.

2003 – на Марсе найдено замерзшее озеро.