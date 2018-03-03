Молодежный центр "Космос" отмечает первый день рождения

фото: Космос | Молодежный театральный центр

Интерактивная выставка в честь первого дня рождения "Космоса" будет до 9 марта. Посетители не увидят сводок статистических данных и сложных таблиц.

"Космос"– это в первую очередь люди: наш резиденты, наши гости. Через их визуальный образ мы показываем, что центр является сосредоточением людей, которым интересно развивать себя и влиять на развитие культурной жизни в Тюменской области", – рассказала PR-менеджер Наталия Лукашук.

Напомним, что "Космос" впервые открыл свои двери 2 марта 2017. За год работы "Космос" сделал упор на постановку проектов и спектаклей, исходя из запросов аудитории. Так появился интерактивный спектакль для детей от шести месяцев до трех лет "Бэби лаб" и первый в России VR-спектакль "В поисках автора".

Театральный центр работает как с драматургией современных авторов, так и показывает современный взгляд на классику: на творчество Гоголя, Толстого, Островского, Бунина, Шукшина. При поддержке "Космоса" проходят как межрегиональные, так и международные фестивали, пишет "Мой портал".