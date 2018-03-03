Олимпиада по китайскому языку выявила сильнейших тюменских школьников

Фото: Тюменский технопарк

Тюменские школьники сильны в китайской грамоте. Об этом рассказал профессор Чжу Юйфу, приехавший из Китая. Он пообщался с участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку.

Ребята решали сложные задания, писали сочинение и общались с носителем языка. Кроме этого после олимпиады профессор Чжу Юйфу рассказал ребятам о традиционной китайской гимнастике и точках акупунктуры.

В результате максимальный балл набрал десятиклассник областной физико-математической школы Тимофей Полухин, на втором месте девятиклассница Алиса Молодых из тюменской школы №25, третье место с равным счетом разделили ученик 11 класса школы №69 Денис Касаткин и Екатерина Парамонова из 9 класса гимназии №12. Четвертое рейтинговое место жюри присудили Арине Сильченко из тюменской гимназии №1.

Добавим, что с этого года участвовать в олимпиаде могут также ученики языковых школ. В случае, если возникают проблемы с регистрацией на олимпиаду, необходимо обращаться к председателю оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Людмиле Чеботарь по телефону +7 (3452) 56-93-06, пишет "Мегатюмень".