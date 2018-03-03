Лучший город Земли может стать столицей акции "Час Земли" - стартовало онлайн - голосование

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Тюменцы могут помочь городу стать столицей "Часа Земли". Жителям необходимо принять участие в онлайн-голосовании на официальном сайте акции.

Город, набравший наибольшее количество голосов станет победителем. Наиболее активные жители принесут своему городу статуэтку-награду с символикой мероприятия и статус столицы "Часа Земли", а его представители будут приглашены на центральную площадку акции в Москве в 2019 году.

Напомним, что "Час Земли" является крупнейшей в мире международной экологической акцией. Ее инициатором выступил "Всемирный фонд дикой природы (WWF)" в 2007 году при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России.

В 2018 году она состоится 24 марта с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут по местному времени. В этот час будут отключены подсветки достопримечательностей, а также погаснет свет в квартирах и офисах неравнодушных граждан. Кроме того, в городах на специальных площадках также будут организованы развлекательные мероприятия, среди которых – зажигание свечей и запуск в небо воздушных фонариков.

Узнать последние новости, а также увидеть фотографии и видеоматериалы прошлогодних мероприятий, проведенных в Тюмени, можно в группе регионального отделения акции "ВКонтакте", пишет "Тюменская область сегодня".