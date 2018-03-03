Альбом с ирландским панк-роком выпустили в Тюмени

фото из официальной группы ВК "Drinking Pumpkins !!!АЛЬБОМ В СЕТИ!!!"

Музыкальная группа Drinking Pumpkins, основанная в Тюмени в 2014 году, выпустила дебютный студийный альбом "ФолкмошЪ". На пластинку, записанную в жанре Irish punk , вошли девять песен как оригинального авторства команды, так и кавер-версий известных ирландских мелодий.

Тематика песен альбома связана с разгульным образом жизни, весельем. В составе команды шесть человек: фронтмен группы Владимир Серебренников играет на гитаре и поет, на скрипке – Раиса Шабанова, на бас-гитаре – Владимир Абрамов, на барабанах играет Денис Ковалёв, на гитаре – Антон Лепских.

Кроме того, разнообразит звучание группы Ксения Мужева, которая играет на вистле (традиционная ирландская жестяная флейта) и флейте. В одной из песен партию волынки исполнил фронтмен известной тюменской группы Gilead Айдар Аминов.

Альбом доступен для бесплатного прослушивания в группе коллектива "ВКонтакте", пишет "Вслух.ру".