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Тюменцы поборются за победу на всероссийском фестивале "Робофест"

18:34 03 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники примут участие во Всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест-2018", который  пройдет в Москве 7-9 марта, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

Крупнейший в Европе и один из крупнейших фестивалей в мире - фестиваль "РобоФест" ежегодно собирает на своих площадках лучших любителей научно-технического творчества от 6 до 30 лет, представляющих свои уникальные разработки.

Тюменскую область представят восемь команд - победителей регионального "Робофеста": ученики гимназии №21, областной физико-математической школы, клуба RoboCraft (Тюменского педколледжа), учебного центра "Курсор" и "LEGO Education". Региональный тур проходил по правилам всероссийского. Ребята выступят в категориях "Hello, Robot! Lego", "Hello, Robot! Open", "Robo Карусель".

В этом году в правилах состязаний произошли изменения. Так, например, уменьшено количество соревнований в направлении "HELLO, ROBOT! LEGO". В "HELLO, ROBOT! OPEN" появилась возможность использовать не только платформу Arduino, как это было в 2017 году, а любую робототехническую базу. В направлении "РобоКарусель" был добавлен инженерный лист, в котором участникам необходимо описать конструкцию робота в каждом соревновании, указать схемы, фотографии и перечень используемых деталей, а также представить блок-схему алгоритма управления роботом.

Победители будут защищать честь России на соревнованиях роботов FIRST в г. Сент-Луис (США), а также примут участие в международных программах обмена.

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