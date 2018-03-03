Первенство России по фигурному катанию состоится в Тюмени

фото СДЮСШОР "Прибой"

Первенство России по фигурному катанию пройдет в Тюмени 13 по 17 марта. Посмотреть на выступления звезд российского спорта приглашают всех желающих, сообщает ГАУ ТО ОСШОР.

Торжественное открытие соревнований состоится 13 марта в 18 часов 30 минут. Сами испытания начнутся 14 марта. Юные спортсмены будут состязаться в одиночном катании в трех направлениях: презентации отдельных показательных элементов, а также короткой и произвольной программах.

Возраст участников будет составлять около 10 лет.