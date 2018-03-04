Будущие призывники продемонстрируют воинскую удаль

фото центра “Аванпост”

Региональная олимпиада по допризывной подготовке, посвященная Дню защитника Отечества, пройдет на базе центра “Аванпост” 6 и 7 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

В ней примут участие 17 сборных команд из муниципальных образований Тюменской области. Ребятам предстоит пройти тестирования по основам военной службы, по физической подготовке и посоревноваться в решении ситуационных задач.

Участники продемонстрируют навыки рукопашного боя, одевания противогаза, ориентирования на местности. передвижение на поле боя. Также допризывники посоревнуются в сборке-разборке стрелкового оружия, обнаружении мин, и одиночной строевой и туристической подготовках.