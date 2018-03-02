Тюменцы смогут приобрести к праздничному столу качественные продукты от местных производителей

Продовольственные ярмарки. Фото tyumen-city.ru

Традиционная областная розничная ярмарка по реализации сельскохозяйственной и продовольственной продукции пройдет в Тюмени 3 марта.

Как сообщает областной департамент агропромышленного комплекса, ассортимент обещает быть очень большим. На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей города Тюмени и юга области - говядина, баранина, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы и многое другое.

Подобрать деликатесы к праздничному столу, да и просто пополнить запасы качественных продуктов питания тюменцы смогут по выбору на четырех площадках. Это прилегающая территория к Выставочному центру (ул. Севастопольская, 12), территория у торгового центра "Заречный двор" (проезд Солнечный, 11), территория у ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126 корп. 2) и площадка на пересечении улиц Ямская – Льва Толстого (парковка).

Напомним, в городе Тюмени сельскохозяйственные продовольственные ярмарки выходного дня от местных аграриев проходят уже не один десяток лет и неизменно пользуются популярностью за свое качество.