Новое креативное пространство для молодежи откроют в Тобольске

фото мультицентра "Моя территория"

Мультицентр "Моя территория" начнет работать в Тобольске 5 марта. На официальном открытии заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова и руководитель мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова вместе с активной молодежью Тобольска обсудят тренды молодежной политики региона и мира.

К торжественной части по прямой трансляции присоединится тюменская команда.

После официального открытия в мультицентре пройдет лекция, посвященная теме повышения личной эффективности. Спикером выступит эксперт федерального масштаба Рустэм Шарапов.

Кроме того, в официальной группе мультицентра во "Вконтакте" объявили лучший проект "Битвы идей", которая проходила в онлайне. Всего в битве участвовали 53 проекта, среди которых встречались спортивные, образовательные, культурные, благотворительные, развлекательные и даже кулинарные. Победителем стала Алена Евсюкова, которая вместе с командой "Моей территории" будет создавать видеоконтент, пропагандирующий здоровый образ жизни, запускать позитивные и развивающие челленджи, проводить батлы.

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", в рамках открытия креативного пространства для молодежи с 5 по 10 марта пройдет марафон событий различной направленности: от музыки и искусства до киберспортивных турниров и дня, посвященного вопросам карьеры.

Официальное открытие состоится в 17 часов в здании бывшей типографии (ул. Красноармейская 6/4).