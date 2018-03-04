Тюменских автолюбительниц научат параллельной парковке

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В канун Международного Женского дня Госавтоинспекция Тюменской области готовит для автолюбительниц специальные мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Михаил Киселев приглашает представительниц прекрасного пола в общественную приемную, которая начнет свою работу на парковке у торгового центра "Тюмень Сити Молл" 6 марта в 15 часов. Здесь для женщин- водителей пройдут мастер-классы по выполнению параллельной парковки, которые проведут преподаватели автошкол и автогонщики. Желающие смогут сдать тотальный экзамен по ПДД и, в случае успешного результата, получить сувенир с логотипом безопасности дорожного движения.

В ходе акции предусмотрены консультации специалистов по интересующим вопросам в области дорожной безопасности, работа фотозоны.