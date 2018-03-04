Конкурсанты "Мисс и мистер ТИУ" рассказали о себе в прямом эфире

фото https://www.tyuiu.ru

Молодые и талантливые студенты Тюменского индустриального университета познакомились со зрителями и попробовали себя в импровизации. В эфире приняли участие 10 парней и 10 девушек.

Напомним, прямо сейчас в Тюмени продолжается голосование за участников: среди девушек в голосовании лидирует Масилисо Мутумбо, за нее свои голоса отдали 1 тыс. 122 человека. Всего в голосовании за претенденток на звание Мисс ТИУ приняли участие более 5 тыс.600 человек. Среди юношей лидирующие позиции занимают Самир Самоловов и Александр Комков. Участники набрали 622 и 572 голоса соответственно. В общей сложности, за юношей свои голоса отдали более 2 тыс. 8 00 зрителей.

Во время прямого эфира участников в режиме online поддерживали жители разных городов России: не только Тюмени, но и Нягани, Чебоксар, Ишима, Тобольска, Ялуторовска и городов юга Тюменской области. Участником с самой активной группой поддержки стал Вадим Ходиев. Конкурсанты пообщались со студентами своего вуза, узнали, каким должен быть мистер и мисс ТИУ, провели блиц-опросы, пишет "Мой портал".