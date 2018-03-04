Двухметровую керамическую скульптуру создадут под Тюменью

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

В селе Червишево Тюменского района для летнего этнофестиваля "Небо и земля", который по традиции проходит в июне, изготовят двухметровую керамическую скульптуру.

По словам представителя мастерской "Два керамиста" Дарьи Гассман, скульптуру покажут только в день открытия этнофестиваля.

"Это будет своеобразная интрига - и тему, и название мы пока сохраним в секрете. К работе приступим весной, а сейчас наша главная цель достойно представить свою продукцию на ярмарке "Иголкамаркет", где мы покажем нашу зимнюю коллекцию, белую фарфоровую серию", - отметила она.