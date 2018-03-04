Определен средний срок использования iPhone

Определен средний срок использования iPhone/Фото wallpapercave.com

Эксперты аналитической компании Asymco определили, что средний срок использования устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Для расчетов использовалась открытая информация, представленная корпорации Apple, согласно которой на данный момент компания продала по всему миру 2,05 млрд смартфонов и компьютеров. При этом 750 млн устройств больше не используются.

Такое количество проданных устройств, отмечается в исследовании, было накоплено в третьем квартале 2013 года, от которого нас отделяет четыре года и три месяца. Это, по мнению экспертов, является средним сроком использования продуктов компании.

Отмечается, что пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Ранее сообщалось, что Apple намерена выпустить в конце 2018 года три новые модели iPhone.