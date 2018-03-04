В Омской области шесть человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

Авария в Омской области/Фото ГИБДД Тюменской области

Нетрезвый водитель стал виновником ДТП в Омской области, где помимо него пострадали еще 5 ччеловек.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2109 с признаками алкогольного опьянения в районе 16-го километра автодороги Омск — Одесское не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля Тойота RAV 4 и допустил с ним столкновение, после чего в автомобиле ВАЗ-2109 произошло возгорание.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, а также его три пассажира, две девушки и мужчина, водитель автомобиля RAV 4 и его пассажирка обратились за медицинской помощью",- говорится в сообщении на сайте УГИБДД УМВД России по Омской области.

Отмечается, что отношении водителя ВАЗ возбужденно административное делопроизводство по статье "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, передает РИА Новости.