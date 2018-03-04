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В России создадут танк на колесной платформе

14:15 04 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
В России создадут танк на колесной платформе/Фото РИА Новости

Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, заявил генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

"В наших планах есть сегодня сделать колесный танк", — сказал Красовицкий в эфире телеканала "Звезда".

Он отметил, что "это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе ("Бумеранг" — ред.)".

"Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время", — добавил Красовицкий.

Ранее он заявил РИА Новости, что прямых конкурентов разработанному ВПК новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".

Перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг" были представлены в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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Теги: армия , вооружение

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