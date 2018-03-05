Пристрой к Ленинской бане потушили в Тюмени

Фото: Евгений Пальянов

Возгорание в пристрое к историческому зданию "Ленинской бани", расположенной на ул. Ленина в Тюмени, ликвидировали пожарные. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным ГУ МЧС РФ по Тюменской области, загорелась находившаяся в помещении мебель. В тушении пожара принимали участие 15 человек, были задействованы 4 единицы спецтехники. Жертв нет, причины возгорания выясняются.

На опубликованных в сети фотоснимках видно, что историческое здание Ленинской бани, признанное памятником архитектуры, от пожара не пострадало.

Евгений Бабенко