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6 марта - события дня

17:54 05 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется торжественное открытие Года добровольца (волонтера). 

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 152) начнется региональный этап Open Innovations Startup Tour.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. №321) начнется совещание "Соблюдение требований действующего законодательства по предупреждению возникновения и распространения птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в областной спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой (ул. Советская, 19) начнется пресс-конференция с участием спортсменов Андрея Вьюхина, Дениса Таштимерова и Алексея Огорелкова.

В Тюмени в 14 часов в областном геронтологическом центре (пр. Солнечный, 10) начнется презентация ресурсного центра для волонтеров с опытом в рамках торжественного открытия Года добровольца.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в первом корпусе Тюменского ГМУ (ул. Одесская, 52) начнется торжественное открытие Года гражданской активности и добровольчества.

В Тюмени в 15 часов на парковке у торгового центра "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется встреча руководителя Госавтоинспекции Тюменской области Михаила Киселева с тюменскими автоледи в рамках работы общественной приемной.  

В Тюмени в 15 часов в общеобразовательном лицее ТИУ (ул. Республики, 47, актовый зал) начнется конкурс "Мистер и Мисс Лицей". 

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется деловая игра - презентация предвыборных программ кандидатов в студенческий совет Тюменской области.

В Тюмени в детских отделениях муниципальных городских поликлиник пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов. 

В Тобольске в 14 часов 30 минут в бизнес-инкубаторе для участников конкурса "Молодой предприниматель" начнется лекция "Порядок создания бизнеса и получение государственной поддержки".

В Тобольске во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54) пройдет акция "Женщина-ветеран" в рамках празднования Международного женского дня.

В с. Большое Сорокино в центре занятости населения Сорокинского района пройдет единый информационный день о мероприятиях, реализуемых службой занятости для женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 

Этот день в истории:

1474 - родился итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт Микеланджело Буонаротти.

1619 - родился французский поэт и драматург Сирано де Бержерак.

1665 – в Лондоне вышел первый в мире научный журнал "Философские труды Королевского общества".

1815 - родился автор прославленного "Конька-Горбунка" Петр Ершов.

1837 - скончался Юрий Лисянский, российский мореплаватель, руководивший совместно с Крузенштерном первой российской кругосветной экспедицией.

1851 - умер российский композитор, участник войны 1812 года Александр Алябьев. 

1853 - в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата".

1661 - первым президентом Королевского общества (Британской академии наук) избран сэр Роберт Морей.

1874 - родился русский философ Николай Бердяев.  

1899 - немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

1901 - родился советский кинорежиссер Марк Донской.

1909 - родился польский писатель Станислав Ежи Лец.

1913 - родился советский летчик, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.

1925 – вышел первый номер газеты "Пионерская правда".

1926 - родился знаменитый польский режиссер Анджей Вайда.

1928 - родился колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии 1982 года Габриэль Гарсиа Маркес.  

1934 - родился популярный писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

1937 - родилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.  

1943 – войска Красной армии взяли Гжатск.

1945 - умер писатель, автор шедевра "Угрюм-река" Вячеслав Шишков.  

1980 - впервые с момента своего образования в 1635 году членом Французской академии избрана женщина - писательница Маргерит Юрсенар.

1994 - умер грузинский кинорежиссер Тенгиз Абуладзе.

2002 - футбольному клубу "Реал Мадрид" исполнилось 100 лет.

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