7 марта - события дня

t-l.ru

В Тюмени в 9 часов в радиологическом центре МКМЦ "Медицинский город" (ул. Юрия Семовских, 12) начнется экскурсия для иностранных студентов подготовительного отделения Тюменского государственного медицинского университета.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная итогам Медиафорума ОНФ, прошедшего в Калининграде.

В Тюмени в 11 часов в городском шахматном клубе начнется чемпионат Тюменской области по шашкам.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) начнется концерт с участием тюменских исполнителей Сергея Дьяконова-Дьяченкова, Мансура Кабирова, Светланы Костко, Виктории Некрасовой и вокал-группы SunRise в рамках подготовки к фестивалю "Тюменская весна".

В Тюмени в 14 часов в ТЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94) начнется презентация арт-объекта и запуск сайта яверювбудущее.рф, с помощью которого любой житель региона сможет составить свою карту желаний и принять участие в масштабном розыгрыше призов.

В Тюмени в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется сдача премьерного спектакля "Муха-Цокотуха".

В Тюмени на базе центра "Аванпост" пройдет региональная олимпиада по допризывной подготовке, посвященная Дню защитника Отечества.

В Тюмени в детских отделениях муниципальных городских поликлиник пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов.

Тюменские школьники примут участие во Всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест-2018", который пройдет в Москве.

Этот день в мире:

1803 – в неполные 35 лет умерла Прасковья Шереметева-Жемчугова (урожденная Ковалева или Ковалевская или Горбунова), сначала крепостная актриса графа Николая Шереметева, затем его жена.

1824 - 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже.

1875 – родился французский композитор Морис Равель (балет "Дафнис и Хлоя", цикл "Отражение", "Испанская рапсодия", сверхзнаменитое "Болеро" и др.).

1876 - Александр Белл запатентовал телефон.

1894 - родился Сергей Лазо, герой гражданский войны, левый эсер.

1908 - мэр американского города Цинциннати Марк Брейт заявил, что женщины физически не способны управлять автомобилем.

1921 - войска под командованием Михаила Тухачевского приступили к подавлению Кронштадтского антикоммунистического восстания.

1925 - умер князь Георгий Львов, в марте-июле 1917 года глава Временного правительства.

1928 - родился российский писатель Владимир Чивилихин, автор произведений на социально-нравственные темы.

1936 - нарушив Локарнский договор 1925 года, Германия начала ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону.

1937 - В "Известиях" опубликовано письмо Николаю Островскому из Рижской тюрьмы от политических заключенных о силе воздействия образа Павки Корчагина.

1945 - гитлеровцы начали последнее крупное наступление против Красной Армии в Венгрии в районе о. Балатон.

1954 - хоккеисты сборной СССР, победив в заключительном матче сборную Канады, со счетом 7:2, впервые стали чемпионами мира.

1982 - кинорежиссер Андрей Тарковский выехал из СССР на Запад.

1987 - на Центральном телевидении появилась передача "До и после полуночи". Ее первым гостем был артист Андрей Миронов.

1991 - Совет рабочих комитетов Кузбасса потребовал отставки президента СССР Горбачева.

1997 - ученые Эдинбурга вывели первую в мире клонированную овцу Долли.

1999 - умер Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, автор картин "Механический апельсин", "Лолита", "Космическая Одиссея-2001", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка".