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8 марта - события дня

17:54 07 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Тюменском театре кукол пройдет акция "Весенний комплимент", театрализованное представление "В гостях у сказки".

В Тюмени в 11 часов в музее "Дом Машарова" начнется мероприятие "Любите женщину", посвященное Международному женскому дню.

В Тюмени в 13 часов в концертном зале Дома культуры "Поиск" начнется праздничная программа, в ходе которой ведущие раскроют все секреты женского счастья, а творческие коллективы подарят гостям праздника свои концертные номера.

В Тюмени в 17 часов в амфитеатре музейного комплекса им. И.Я. Словцова начнется концерт тюменской этно-фолк группы "Gilead".

В Тюмени в 18 часов в Тюменском  драматическом театре начнется спектакль "Ромео и Джульетта".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии начнется концерт "О чем поют мужчины?".

Этот день в истории:

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал третий закон движения планет.

1722 — По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.

1809 — Вышла в свет первая книга басен Крылова.

1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

1888 — В России император Александр III произвел выстрелы из пулемета "Максим".

1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта объявлен Международным женским днем.

1914 — Вышел в свет первый номер журнала "Работница".

1941 — Основан Летно-исследовательский институт (ЛИИ им. М. М. Громова).

1962 — Дебют группы The Beatles на радио BBC. Они исполнили песню Роя Орбисона Dream Baby.

1965 — Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.

2014 — исчезновение самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.

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