9 марта - события дня

В Тюмени в Теннисном центре пройдут соревнования в рамках открытого первенства Тюменской области по теннису.

В с. Уват в 11 часов в биатлонном центре начнутся официальные тренировки в рамках этапа Кубка IBU по биатлону.

В Ялуторовске в 10 часов в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских любительских команд в сезоне 2017-2018 гг.

Этот день в мире:

1749 – родился граф Оноре де Мирабо, один из виднейших деятелей Великой Французской революции.

1796 – Наполеон Бонапарт женился на вдове казненного якобинцами офицера Жозефине Богарне.

1814 – родился украинский поэт и художник, революционный демократ Тарас Шевченко.

1862 – в ходе Гражданской войны в США произошло первое в мировой военной истории морское сражение между броненосными кораблями – "Монитором" северян и "Мерримаком" южан.

1895 – в возрасте 59 лет умер австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох.

1934 – родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин.

1940 – родилась актриса Лариса Голубкина.

1944 – в бою возле с. Боратин в Львовской области погиб Николай Кузнецов - легендарный советский разведчик.

1955 – родилась итальянская киноактриса Орнелла Мути.