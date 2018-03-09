10 марта - события дня

В Тюмени в 12 часов на набережной Туры начнется первый весенний забег "Стальной характер".

В Тюмени в СК "Муромец" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо.

В Тюмени в Теннисном центре пройдут соревнования в рамках открытого первенства Тюменской области по теннису.

Тюменская область примет участие в выставке "Интурмаркет-2018", которая проходит в Москве.

В Тобольске в 9 часов в ДС "Кристалл" начнется первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд.

В с. Уват 12 часов в Биатлонном центре начнутся индивидуальные гонки 20 км среди мужчин в рамках этапа Кубка IBU по биатлону. В 15 часов начнутся индивидуальные гонки на 15 км среди женщин.

В Ялуторовске в 10 часов в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских любительских команд в сезоне 2017-2018 гг.

В селе Памятное Ялуторовского района в 14 часов 30 минут на территории лыжной базы "Снежинка" начнется личное первенство по лыжным гонкам в рамках областного дня здоровья.

Этот день в истории:

1845 – родился Александр III Александрович, российский император с 1881 по 1894 год.

1905 – в ходе русско-японской войны завершилось Мукденское сражение. Русская армия потерпела тяжелое поражение и вынуждена была отступить.

1906 – в результате взрыва на шахте в Па-де-Кале (Франция) погибли более 1 тыс. шахтеров.

1908 – родился Жозеф Котин, советский конструктор, генерал-полковник инженерной службы. Под его руководством были созданы тяжелые танки КВ и ИС, а также трактора КТ-12 и К-700.

1926 – родился Александр Зацепин, российский композитор.

1935 – основан город Нарьян-Мар, центр Ненецкого автономного округа.

1939 – родился известный американский киноактер Чак Норрис.

1940 – умер Михаил Булгаков, автор легендарных произведений "Белая гвардия", "Собачье сердце", "Кабала святош", "Мастер и Маргарита".

1945 – войска Красной Армии вели тяжелейшие бои в районе озера Балатон в Венгрии.

1945 – 334 американских бомбардировщика нанесли массированный бомбовый удар по Токио.

1946 – родился Владимир Гостюхин, российский и белорусский киноактер.

1958 – родилась Шерон Стоун, известная американская киноактриса.

1966 – в СССР открылась учредительная конференция Всесоюзного общества филателистов.

1970 – в Советском Союзе впервые на телеэкране появилась передача "Человек и закон".

1985 – умер Константин Черненко, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР.

2001 – умер Владимир Ворошилов, ведущий популярной телепрограммы "Что? Где? Когда?".