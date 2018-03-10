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11 марта - события дня

18:00 10 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

В Тюмени в СК "Муромец" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо.

В Тюмени в Теннисном центре пройдут соревнования в рамках открытого первенства Тюменской области по теннису. 

В Тюмени в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" пройдет четвертый этап детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет. 

Тюменская область примет участие в выставке "Интурмаркет-2018", которая проходит в Москве.

В Тобольске в 9 часов в ДС "Кристалл" начнется первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд.

В с. Уват 12 часов в Биатлонном центре начнутся соревнования в рамках этапа Кубка IBU по биатлону.

В Ялуторовске в 10 часов в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера начнется чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских любительских команд в сезоне 2017-2018 гг.

Этот день в мире:

1818 - родился Мариус Петипа, знаменитый русский балетмейстер и педагог французского происхождения. Поставил более 60 балетов, в их числе  "Лебединое озеро", "Раймонда", "Спящая красавица".

1851 - в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

1883 - умер светлейший князь Александр Горчаков, выдающийся русский дипломат.

1902 - родился Николай Старостин, заслуженный мастер спорта СССР, с 1955 по 1991 годы начальник футбольной команды "Спартак" (Москва).

1914 - умер русский географ, путешественник, общественный деятель Петр Семенов-Тянь-Шанский. Исследовал Центральную Азию. 

1918 - советское правительство переехало из Петрограда в Москву, которая вернула себе статус столицы.

1926 - начался VII съезд РЛКСМ. На нем комсомол получил новое название – ВЛКСМ.

1931 – в СССР запрещены продажа и ввоз Библии. 

1941 - президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе – американской материальной помощи странам антигитлеровской коалиции.

1943 - в районе города Жиздра (Калужская область) в воздушном бою с "Фокке-Вульфами" погиб летчик Леонид Хрущев – старший сын Никиты Хрущева.

1955 - умер английский микробиолог Александер Флеминг, благодаря которому мир получил пенициллин.

1985 - пленум ЦК КПСС избрал Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС.

1990 – Верховный Совет Литовской ССР провозгласил независимость Литвы от Советского Союза.

1993 - парламент Грузии принял закон, предоставляющий гражданство всем жителям республики независимо от знания грузинского языка.

2000 - состоялся учредительный съезд РОСДП, председателем партии избран экс-президент СССР Михаил Горбачев.

2004 - в результате терактов в мадридских пригородных поездах погиб 191 человек.

2011 - у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около девяти баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

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